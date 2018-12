MENS SANA CIAURRI MESAGNE – CLUB GIGANTI CISTERNINO = 46 – 41

MENS SANA CIAURRI MESAGNE: Gualano 11, Ciccarese 5, Perrucci, Passante, Risolo P. 19, Risolo A. 2, Giorgio, Crovace 5, Pironaci 4, De Levrano. Allenatore: Luigi Santini.

CLUB GIGANTI CISTERNINO: Fumarola, Argentiero 4, Urso, Fedele 6, Zizzi 15, Nannavecchia 2, Ferreira Lima 2, Esile, Pepe 12, Suma. Allenatore: O. Olive.

Parziali: 17-14 14-6 5-11 10-10

Arbitri: Perrone e Masiello.

Torna alla vittoria le Mens Sana Ciaurri Mesagne battendo tra le mura amiche il Club Giganti Cisternino. Brutta partita quella giocata nel palazzetto dello sport di Mesagne, costellata da tantissimi errori da ambo le parti. Spettacolo tecnico completamente insufficiente per entrambe le formazioni con molti tiri sbagliati, anche quelli più facili, e lunghi tratti dell’incontro senza realizzare un solo canestro. Il Cisternino si presenta a Mesagne con Valentini infortunato e schiera nel primo quintetto Fumarola, Argentiero, Fedele, Nannavecchia e Ferreira Lima. La Mens Sana invece, dopo una settimana travagliata dagli infortuni, rinuncia a Scalera squalificato, Spagnolo infortunato, recupera Passante e manda in campo Gualano, Ciccarese, i due Risolo e Crovace. Iniziano molto bene i padroni di casa, Gigi Risolo, Gualano e Ciccarese illudono il numeroso pubblico presente ed è subito 9-0. Il time out di coach Olive rimette ordine tra gli ospiti e con Zizzi, Argentiero e Fedele la partita ritorna in equilibrio (9-8). La tripla di Gigi Risolo e sei punti consecutivi del cistranese Pepe chiudono il primo quarto sul 17-14. Nel secondo periodo la Mens Sana continua a condurre, coach Santini manda in campo Passante, Pironaci e Giorgio, mentre Risolo e Gualano sono gli unici riferimenti in attacco. Il Club Giganti non trova più la via del canestro, Pepe, Zizzi e due tiri liberi di Ferreira Lima sono il magro bottino nei dieci minuti. All’intervallo il Mesagne conduce 31-20. Al rientro in campo i mensanini sembrano un’altra squadra, subito un canestro del solito Risolo P. in apertura di tempo, ma poi bisogna attendere nove minuti di antibasket per vedere un altro canestro in azione sempre da Risolo P. che realizza una tripla. Il Cisternino non concretizza le evidenti difficoltà dei padroni di casa, tanti errori anche per loro in fase realizzativa e un numero eccessivo di palle perse. Il solo Zizzi riesce a mettere in pratica con regolarità l’attacco ospite e il Cisternino ritorna prepotentemente in partita con il terzo quarto che si chiude sul 36-31. Nell’ultimo tempino continua la sagra degli errori, azioni che si concludono nei 24″ senza un tiro e le tante palle perse non sono uno spettacolo piacevole per una partita di basket. A 4’50” dal termine gli ospiti, grazie a un parziale di 0-6, passano in vantaggio (36-37) con il canestro di Argentiero che però lascia il campo anticipatamente per doppio fallo tecnico. La Mens Sana Mesagne rimane a secco per sei minuti dell’ultimo periodo, prima di realizzare un tiro libero con Crovace. Finalmente un sussulto arriva da Ciccarese che mette a referto cinque punti, poi il finale si gioca sulla lotteria dei tiri liberi, Pepe ne realizza due, ma non bastano agli ospiti di vincere l’incontro. Porta a casa i due punti in palio la Mens Sana Mesagne ed è l’unica nota positiva della serata. E’ parsa evidente una involuzione nel gioco dei mensanini, non giustificabile neanche dai tanti infortuni smaltiti in settimana. Resta al secondo posto in classifica la squadra di Santini, in attesa del prossimo turno, sabato 15 dicembre alle ore 18:30, che vedrà opposta la sua formazione al Tre Anelli Maglio diretta inseguitrice per l’ultima gara dell’anno.

A.S.D. MENS SANA MESAGNE