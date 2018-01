Francavilla Fontana: Controllo dei Carabinieri del N.A.S. in un I Carabinieri del N.A.S. di Taranto, al termine di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà A.A., classe 1951 di Francavilla Fontana, per opera edilizia realizzata senza il permesso per costruire. Nel corso degli accertamenti, è emerso che il predetto, titolare di un deposito all’ingrosso per la vendita di bevande corrente in Francavilla Fontana, aveva realizzato alcuni locali della citata struttura senza il prescritto permesso per realizzare le opere edilizie. Contestualmente, veniva interessato il dirigente dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Francavilla Fontana, il quale emetteva un’ordinanza di demolizione dell’immobile interessato, il cui valore ammonta ad € 150.000,00.