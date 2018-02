Oggi, festa della Presentazione di Gesù al Tempio, ricorrendo la XXII Giornata mondiale della Vita consacrata, il vescovo di Oria mons. Vincenzo Pisanello presiederà la santa Messa alle ore 17.00 nel santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria.

Nel corso della celebrazione i religiosi e le religiose assieme ai membri degli istituti secolari rinnoveranno la consacrazione religiosa ringraziando il Signore per il dono della vita consacrata.

Il vicario episcopale per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica, padre Cosimo Pro ofm, ricorda che i fedeli della Diocesi di Oria sono invitati a essere presenti alla celebrazione in segno di comunione e per ringraziare Dio.

Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria