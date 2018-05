Dalla tarda mattinata di mercoledì 2 Maggio, e per le successive 36 ore, si prevedono venti forti con raffiche fino a burrasca forte.

Mareggiate lungo la costa.

Il servizio di protezione civile del Comune di Brindisi segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il Dipartimento Nazionale.

Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.

In particolare si raccomanda di attenersi alle raccomandazioni di seguito riportate:

• non sostare in locali seminterrati;

• prestare attenzione nell’ attraversamento di sottovia e sottopassi;

• prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;

• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole…);

• non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami;

• prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili;

• in caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone d’acqua e non portare con sé oggetti metallici.