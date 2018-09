Avviata nell’Ospedale Pediatrico di Neuroriabilitazione IRCCS E. Medea di Brindisi, in uno dei padiglioni dell’ex Ospedale “Di Summa”, la prima e unica terapia approvata nel mondo per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA 5q), malattia genetica rara che provoca debolezza e atrofia muscolare, anche dei muscoli polmonari.

La malattia è associata ad un difetto del cromosoma 5q e i sintomi generalmente compaiono poco dopo la nascita. La SMA è causata dalla carenza nell’organismo di una proteina chiamata fattore di sopravvivenza dei motoneuroni (SMN) che comporta la perdita di cellule nervose nel midollo spinale, con conseguente indebolimento dei muscoli delle spalle, delle anche, delle cosce e della parte superiore della schiena fino alla compromissione dei muscoli deputati alla respirazione e alla deglutizione.

A distanza di poco meno di un anno dall’arrivo in Italia del nusinersen (nome commerciale Spinraza prodotto da Biogen), il primo farmaco autorizzato per la SMA, l’IRCCS Medea di Brindisi si inserisce nel gruppo dei 24 ospedali del territorio nazionale autorizzati per la sua somministrazione, avviando i trattamenti su un primo bambino di 3 anni affetto da questa grave e rara malattia.

Il nusinersen è un oligonucleotide antisenso (ASO), autorizzato senza restrizioni per tutte le forme di SMA, che somministrato nel liquido cerebrospinale dei pazienti, attraverso una puntura lombare, riesce ad intervenire direttamente su uno di quei complessi meccanismi genetico – molecolari responsabili della SMA, riducendo la perdita di cellule nervose del midollo spinale e migliorando la forza muscolare.

È una grande rivoluzione terapeutica per l’atrofia muscolare spinale (SMA) – afferma il Dott. Antonio Trabacca, Neurologo, Direttore e Responsabile Scientifico dell’IRCCS Medea di Brindisi – nusinersen è il primo farmaco che utilizza un meccanismo di azione di tipo “genico” e che cambia la storia naturale della SMA permettendo ai bambini affetti di raggiungere considerevoli benefici. I risultati della ricerca scientifica e i risultati clinici sui bambini già trattati confermano prima di tutto l’efficacia , la sicurezza di nusinersen nei bambini con SMA, ma soprattutto fanno emergere i miglioramenti significativi delle capacità motorie e la riduzione del rischio di morte di questi bambini.

Significativa per l’avvio di questo trattamento all’interno dell’IRCCS Medea è stata la sinergia con la ASL Brindisi nella persona del Direttore Generale, il Dott. Giuseppe Pasqualone, che ha prontamente attivato la Direttrice della Farmacia dell’Ospedale Perrino, Dott.ssa Roberta Pellegrino, per l’approvvigionamento diretto di questo farmaco che doveva essere acquisito dalla ASL Brindisi in quanto classificato farmaco innovativo ricadente in un fondo specifico del Ministero della Salute.

In questa attività, con il Dott. Antonio Trabacca collaborano, la Dott.ssa Elisabetta Lucarelli, Neuropsichiatra Infantile, il Dott. Pierpaolo Peluso, Anestesista-rianimatore e la Dott.ssa Rossella Pacifico, infermiera.

Ufficio regionale Comunicazione

IRCCS “Eugenio Medea” di Brindisi