L’apertura al dialogo e la ricerca di intesa di Lega-Salvini Premier, Movimento Nazionale per la Sovranità, Movimento+39, Periferie e Proiezione Futuro premia l’iniziativa, l’intuito e l’impegno di FI che auspicava fortemente la creazione di una grande coalizione di centro-destra a Brindisi ed in tutti gli altri comuni chiamati al voto nei prossimi mesi.

Adesso occorrerà lavorare tutti all’unisono per la creazione e formazione -partecipata- di un programma di governo per la città di Brindisi attorno al quale stringersi per individuare, altresì, la migliore figura possibile e condivisa di candidato-sindaco.

avv. Antonio Andrisano

Coord. Prov. FI BR