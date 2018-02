Il movimento civico “Noi Ci Siamo”, dopo aver elaborato i criteri sulla base dei quali individuare il candidato sindaco, pubblicati nel numero unico in formato cartaceo in distribuzione da oggi, ha individuato nella persona di Pietro Iurlaro il sindaco ideale per affrontare l’attuale situazione amministrativa della Città, dopo dieci anni di crisi che hanno portato a ben tre commissariamenti.

Oggi, la priorità della discontinuità va coniugata con quella della stabilità e continuità. L’esperienza politica ed amministrativa su diversi fronti del sen.Iurlaro è una garanzia rispetto a questa priorità.

“Noi Ci Siamo “ presenterà la sua adesione in una assemblea pubblica, alla presenza della stampa, martedì 13 febbraio alle ore 18.30, presso la sala riunioni del Caffè Nausicaa (via Roma).





La notizia è stata cosi commentata dall’ex Senatore Iurlaro

“In politica, come nella vita, si danno troppe cose per scontate. Io non l’ho mai fatto. Per questo, mi fa enormemente piacere leggere l’attestato di stima formulato nei miei confronti dagli amici del movimento Noi Ci Siamo che, a poche ore dall’annuncio della mia candidatura a sindaco, ha voluto ufficializzare un sostegno non scontato, ma soprattutto reale e sincero”.

A dichiararlo, in una nota, è Pietro Iurlaro, candidato sindaco di Francavilla Fontana per la civica “più Francavilla” che, nelle ultime ore, ha registrato anche l’adesione del Movimento Noi Ci Siamo. A poche ore dall’ufficialità della sua candidatura, il parlamentare uscente raccoglie, così, la prima adesione esterna.

“Insomma – spiega Iurlaro – la mia non è più una corsa in solitaria, se mai lo è stata. Si tratta, piuttosto, di un percorso avviato da tempo finalizzato a costruire una squadra affiatata, chiamata ad amministrare una realtà splendida, ma complessa come quella di Francavilla Fontana. Agli esponenti di Noi Ci Siamo, in primis al consigliere uscente Antonio Camarda, al segretario Giovanni Di Palmo e al vice segretario Alberto Galiano, rivolgo il mio più sincero ringraziamento per la stima, forse immeritata, manifestatami nel corso di questi anni. E la stima, proprio come la politica e la vita, non è mai scontata. Specie quando sincera”.

Il Movimento Noi Ci Siamo, nella scorsa legislatura, aveva sostenuto la maggioranza guidata dall’ex sindaco Maurizio Bruno. Ora, con l’adesione alla candidatura di Iurlaro, quell’esperienza giunge definitivamente al tramonto. E secondo l’ex parlamentare, “le sorprese non finiscono qui. Sono certo che intorno al progetto si riuniranno altre forze e, soprattutto, altre importanti personalità della politica e della società civile”.