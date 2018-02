Nella giornata di ieri il movimento politico IDEA per Francavilla ha deliberato alla unanimità di sostenere la candidatura a sindaco dell’avv. Antonello Denuzzo”. Lo dichiarano in una nota i componenti del consiglio direttivo, i quali proseguono: “In occasione delle amministrative del 2014, IDEA si fece promotrice di un esperimento civico senza precedenti nella storia della città di Francavilla Fontana, radunando intorno alla figura dell’avv. Domenico Attanasi le migliori espressioni della società civile francavillese e proponendo in tal modo un ricambio della classe dirigente caratterizzato dalla valorizzazione delle competenze e l’esaltazione del merito.

Riteniamo che in quell’occasione la Città perse, davvero per poco, l’opportunità di rivoluzionare la politica locale, superando i tradizionali schemi e ponendo al centro del dibattito pubblico esclusivamente il merito delle proposte e la qualità delle soluzioni. Oggi riteniamo che con la candidatura a sindaco dell’Avv. Antonello Denuzzo sia possibile recuperare la “visione” che aveva ispirato la stessa costituzione del movimento IDEA.

Il profilo e la storia dello stesso candidato sindaco, giovane docente universitario di diritto pubblico dotato di competenze specifiche in materia di diritto degli enti locali, certificano la qualità della sua candidatura e costituiscono la garanzia di un progetto politico serio e condiviso da uomini e donne perbene. Non solo.

Riteniamo che intorno alla candidatura dell’avv. Antonello Denuzzo possa ulteriormente crescere un polo moderato straordinariamente competitivo ed in grado, attraverso la sua elezione a Sindaco, di restituire alla città di Francavilla Fontana entusiasmo, dignità istituzionale, capacità di programmazione e speranza di un futuro migliore. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa di presentazione della candidatura dell’avvocato Antonello Denuzzo condivisa con tutte le forze politiche e movimenti civici che attualmente compongono la coalizione”

IDEA PER FRANCAVILLA – I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO