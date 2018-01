La segreteria provinciale del Partito Democratico di Brindisi ha avviato un confronto con i segretari di circolo e i capigruppo consiliari di tutti i comuni della Provincia che saranno impegnati nel voto amministrativo. Dall’incontro è emersa la comune volontà di dare corpo ad una politica delle alleanze coerente su tutto il territorio provinciale, pur rispettando l’autonomia delle organizzazioni territoriali del partito e tenendo conto delle specificità che caratterizzano i diversi comuni coinvolti. I gruppi dirigenti locali saranno impegnati, insieme alla segreteria e alla direzione provinciale, nella costruzione di coalizioni che vedano il Partito Democratico protagonista di un centrosinistra aperto ad esperienze civiche autentiche e virtuose.

Solo con un percorso teso alla costruzione di alleanze che poggino sulla condivisione di valori ed idee, su visioni comuni e che rifuggano da fenomeni di trasformismo, si può affrontare la vera e propria “questione democratica” che riguarda il nostro territorio provinciale. Maggioranze instabili e amministrazioni sotto costante ricatto di mestieranti della politica hanno dato vita ad esperienze di mal governo di diversi enti locali che, non di rado, sono sfociate nell’illegalità.

Partendo da questa situazione la segreteria provinciale , sentiti i livelli locali, avvierà nei prossimi giorni un confronto con i livelli provinciali delle forze politiche che si riconoscono nella coalizione di centrosinistra per elezioni politiche composta, oltre che dal PD, dalle liste “Insieme” (Partito Socialista, Verdi, Area Civica), “Civica Popolare” ( Alternativa Popolare, Italia dei Valori, Centristi per l’Europa, Unione, l’Italia è Popolare) e “Più Europa” con Emma Bonino.

Obiettivo della segreteria provinciale sarà quello di costruire nei comuni alleanze coerenti con questo quadro nazionale, aprendo, dove vi saranno le condizioni per farlo, alle formazioni di sinistra che animano l’esperienza di “Liberi e Uguali” e al civismo sano, e non contaminato da ceto politico trasformistico, come sta avvenendo nel capoluogo.

Proprio a partire dalla città di Brindisi la segreteria provinciale condivide e sostiene il percorso avviato dal PD cittadino, che ha portato alla costruzione di un’alleanza ed alla individuazione di una candidatura in netta discontinuità con le esperienze passate che hanno aggravato i problemi che investono la città e, per diretta conseguenza, l’intero territorio provinciale.

Sarà importante lavorare nelle prossime settimane, così come si è proposto di fare lo stesso candidato Sindaco Riccardo Rossi, per allargare il perimetro della coalizione nel pieno rispetto dei principi stabiliti nella dichiarazione d’intenti sottoscritta dal PD, da Brindisi Bene Comune e da Liberi e Uguali.

Partito Democratico

Segreteria provinciale