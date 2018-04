Domenica 29 aprile, alle ore 21:00, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, andrà in scena presso l’Ex Convento di Santa Chiara – in Via Santa Chiara 10 a Brindisi – lo spettacolo Amor Azul – Vita alle opere di Frida Kahlo, con la regia di Chiara Sergio.

Una rappresentazione poetica ed evocativa della donna e dell’artista messicana, emancipata e allo stesso tempo profondamente legata alla storia e alla cultura del suo Paese, che prende ispirazione da sei dei suoi dipinti, fatti (ri)vivere sul palcoscenico.

L’idea del progetto Amor Azul nasce anni fa dopo il viaggio in Messico fatto dall’autrice Chiara Sergio, cui ha visitato la “Casa Azul” di Frida Kahlo.

Da lì la volontà di rappresentare la donna e l’artista Frida Kahlo evocando quegli aspetti della sua personalità più profondi e intensi: la forza, il coraggio, la passione, l’amore, la tenerezza, il dolore, l’arte.

Lo spettacolo, attraverso l’esplorazione poetica e coreutica delle opere di Frida, ripercorre alcune tappe fondamentali della sua esistenza, tanto travagliata, quanto intensa e vivace.

La formula utilizzata segue tempi e spazi suggeriti dalle emozioni, che emergono dai sei dipinti presi a ispirazione. L’esito è suggestivo, travolgente, energico e lascia profondi spunti di riflessione sulla figura femminile che emerge dai contenuti proposti in scena. “Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai”, dalle parole stesse dell’artista messicana.

Lo spettacolo ha preso vita dalla collaborazione tra Chiara Sergio, che, oltre a curare la regia, è l’autrice del soggetto e dei testi, e l’attrice performer brindisina Daniela Nisi che ha concentrato la sua ricerca artistica sull’interpretazione e i movimenti scenici.

Amor Azul ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Brindisi come contenuto culturale proposto alla città in occasione della Giornata Internazionale della Danza ed ha, inoltre, il sostegno di alcuni degli imprenditori del territorio, particolarmente sensibili alla divulgazione e promozione artistica: Food Wine Bar Ottavio Santostasio, Iaccato – Il ristorante del pescatore, Cantine Risveglio e Marcello Caforio Parrucchieri.

L’ingresso è libero con prenotazione tramite la mail amor.azul.2018@gmail.com.

Venerdì 27 aprile, inoltre, il progetto Amor Azul sarà presentato all’evento “Anteprima Amor Azul – Racconti e letture su Frida Kahlo”, ore 21, al Food Wine Bar Ottavio Santostasio di Brindisi.

Una chiacchierata con Chiara Sergio e Daniela Nisi, moderata da Azzurra Peragine, attraverso cui entrare in alcune suggestioni letterarie e artistiche dello spettacolo. Seguirà una degustazione messicana.