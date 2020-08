Aveva limitato arbitrariamente la libera fruizione del mare e della spiaggia da parte dei cittadini, occupando con un consistente numero di attrezzature balneari, circa 300 metri quadrati di area demaniale marittima. A conclusione di un’attività d’indagine, nella mattinata odierna, i militari della Sezione Polizia Marittima della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi, sono intervenuti presso il litorale del Comune di Carovigno provvedendo a sgomberare l’area illecitamente ed arbitrariamente occupata ed a restituirla alla libera fruizione da parte di bagnanti e turisti.

Dal raffronto incrociato dei rilievi eseguiti e delle autorizzazioni di cui il concessionario era in possesso, l’area oggetto dell’abuso è risultata essere estesa per circa 300 metri quadri rispetto a quella legalmente concessa. A questo punto, d’intesa con la competente Autorità Giudiziaria, nella persona del Sostituto Procuratore di Turno Dr. Alfredo MANCA, le attrezzature balneari – 15 ombrelloni e 30 lettini – sono state sottoposte a sequestro penale mentre l’amministratore unico è stato deferito a piede libero per le violazioni riscontrate.

Inoltre, si è appena concluso un fine settimana impegnativo per la Guardia Costiera di Brindisi, occupata a sorvegliare – nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro 2020 – uno spazio marittimo che va da Torre Egnazia a Lendinuso, per garantire lo svolgimento in sicurezza, in mare e sulle spiagge, di tutte le attività professionali e turistiche, elevando 17

sanzioni amministrative.

Nello specifico 6 sanzioni elevate in materia di nautica da diporto, 4 per kite-surf sotto costa, 3 per assistenti ai bagnanti impegnati in altre mansioni, 2 violazioni riguardante i limiti nell’area protetta di Torre Guaceto, 1 per utilizzo di bombola a gas e fornello sulla spiaggia libera e 1 per mancanza di assicurazione con relativo sequestro di

motore fuoribordo.

L’attività della Guardia Costiera proseguirà con sempre più attenzione per garantire lo svolgimento in sicurezza e in legalità di tutte le attività turistico-ricreative.

Per informazioni il personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Brindisi è sempre disponibile al numero 0831521022 e mail cp.brindisi@mit.gov.it, mentre permane attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero blu 1530 da utilizzarsi esclusivamente per segnalare eventuali emergenze in mare