E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, venerdì 3 agosto, il bando di gara relativo all’Accordo Quadro per gli interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce (SS16-379-613).

L’intervento è stato suddiviso in cinque lotti: il primo riguarda la tratta della statale 16 “Adriatica” dal km 805,200 (Tangenziale di Bari) al km 832,000 (Mola di Bari); anche il secondo attiene alla statale 16 “Adriatica” nella tratta tra il km 832,000 (Mola di Bari) ed il km 859,900 (Fasano); il terzo lotto riguarda statale 379 “Egnazia e delle terme di Torre Canne” tra il km 0 (Fasano) ed il km 27,000; anche il quarto attiene alla statale 379 dal km 27,000 al km 51,000 (Brindisi-svincolo di Casale); infine il quinto lotto riguarda la tratta di statale 16 “Adriatica” dal km 912 al km 917,450 (Variante di Brindisi) ed il tratto della statale 613 “Brindisi-Lecce” tra il km 0 (Brindisi Sud) e il km 34,000 (ingresso nord di Lecce).

Nel dettaglio, gli interventi previsti atterranno alla sostituzione delle barriere di sicurezza, alla realizzazione di opere di riqualificazione della pavimentazione stradale ed all’adeguamento degli impianti tecnologici ai più moderni standard qualitativi, anche mediante la riqualificazione energetica e di telecontrollo degli impianti di illuminazione già esistenti.

Inoltre, per migliorare l’infomobilità, l’Accordo Quadro, che si svilupperà in un arco temporale di tre anni, prevede anche l’installazione di impianti a messaggistica variabile lungo tratte prioritarie dell’itinerario.

Infine, per consentire la fruizione di ciclisti e di veicoli lenti in piena sicurezza lungo le viabilità complanari di servizio, già destinate anche i frontisti, situate in parallelo all’itinerario Bari-Brindisi, Anas – di concerto con la Regione Puglia – ha concordato di inserire nei progetti esecutivi di dettaglio dei 5 lotti, tra le altre cose, anche l’adozione di accorgimenti tecnici finalizzati a moderare la velocità dei veicoli a motore in transito sulle complanari.

Tale Accordo Quadro – inserito nel Contratto di Programma 2016-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Anas nel giugno scorso e bandito nel minor tempo possibile – permetterà di ottenere sulla intera tratta Bari-Brindisi-Lecce un significativo innalzamento degli standard di sicurezza, rappresentando così anche un fondamentale itinerario turistico di congiunzione tra il nord della Puglia ed il Salento.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, per via telematica, a pena di esclusione, entro le ore le ore 12.00 del 28 settembre 2018 attraverso il Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it.

I concorrenti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello della offerta economicamente più vantaggiosa.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione fornitori.