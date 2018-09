È arrivato anche a Ceglie Messapica il progetto-pilota WayTo Puglia, con il quale sono state installate negli Info-point turistici della rete pugliese centraline hot spot in grado di fornire connettività gratuita e contemporaneamente comunicare con gli utenti all’interno o nei pressi degli stessi uffici di informazione.

Il progetto, affidato alla Ditta Wayto Srl, rientra nella strategia messa a punto con il Piano strategico del turismo Puglia365, per supportare il visitatore nella fruizione del territorio in real-time con la finalità di migliorare l’accoglienza on-site di turisti e residenti. Il sistema, mediante una app, consente l’invio automatico di messaggi in grado di generare informazioni 24 ore al giorno sulla fruibilità del territorio.

Il servizio è attivo in 61 uffici di informazioni turistiche della rete regionale che potranno offrire connettività gratuita agli utenti.

Offrire servizi di qualità è uno degli obiettivi inderogabili. Per questo abbiamo aderito a questo progetto di Puglia Promozione che supporta i Comuni nei servizi di accoglienza ai turisti e ai cittadini.

Offrire negli infopoint wifi gratuito e soprattutto tutte le informazioni utili sul territorio circostante rappresenta già una buona base per ampliare e migliorare l’accoglienza.

“WaytoPuglia” consente l’elaborazione di report e statistiche sulla base dei dati rilevati dal sistema, sulla profilazione degli utenti. Tali informazioni, periodicamente monitorate dall’Agenzia, saranno oggetto di analisi da parte dell’osservatorio di Pugliapromozione a chiusura del progetto, prevista nel mese di novembre 2018, al fine di trarre indicazioni utili per poter declinare un’offerta di servizi turistici sempre più aderente alle esigenze reali dei turisti.