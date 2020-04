Il programma di rete “Il Valore del Tempo – Market Solidali in rete” comunica che anche nel mese di maggio, i volontari del programma garantiranno l’operatività dei Market Solidali di Cisternino e Fasano, cercando di sostenere molte più famiglie di quelle consentite dalle risorse del programma. Nel mese di aprile, grazie alla generosità delle associazioni e dei tanti cittadini che donando denaro, buoni spesa e prodotti hanno aderito alla campagna “La spesa che non pesa”, abbiamo potuto sostenere 21 famiglie in più, per un totale di 65 nuclei familiari, che tra Cisternino e Fasano hanno potuto fare la loro spesa solidale nei market o riceverla direttamente a domicilio.

In considerazione dell’emergenza ancora in corso, vorremmo garantire il nostro sostegno a tutte queste famiglie anche nel mese di maggio, ma abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto.

Ad oggi, grazie alle donazioni arrivate, potremo confermare il sostegno a non più di 55 nuclei, ma contiamo di poter fare di più grazie a nuove donazioni, impegnandoci ad accogliere un nucleo familiare in piú, ogni qualvolta raggiungeranno un valore di €. 50,00.

Per donare senza muoversi da casa, queste sono le coordinate bancarie dei partner responsabili della gestione dei market solidali:

 Market Solidale Fasano: Cooperativa Sociale Equo e non Solo,

IBAN: IT54I0542425800000001000311.

Causale: Donazione Market Solidale Fasano. 

Market Solidale Cisternino: A.P.S. Ideando,

IBAN: IT65W0860779170001000724321.

Causale: Donazione Market Solidale Cisternino.

Per chi invece scegliesse di donare buoni spesa, contanti o direttamente prodotti di prima necessità,

potrà consegnarli presso:

Bottega del Mondo del Commercio Equo Solidale, via Fogazzaro, 59 Fasano. 

Laboratorio Urbano “Jan-Net”, via XXIV Maggio, Cisternino.

Per chi ancora non ci conoscesse, i nostri Market Solidali oltre ad essere dei luoghi dove fare gratuitamente la spesa, sono luoghi di socialità e di informazione che vogliono sperimentare anche nelle nostre comunità un modello innovativo di fare solidarietà, che mira a salvaguardare la dignità delle persone, non più costrette a mettersi in coda per ricevere il pacco-viveri, ma libere di scegliere i prodotti in base alle proprie esigenze, in un contesto che non trascura l’importanza di essere accogliente, curato e organizzato come un vero market.

L’accesso ai Market, che sono ubicati a Cisternino presso il Laboratorio Urbano “Jan-net” in via XXIV Maggio e a Fasano nella nuova sede di via Conversano, avviene attraverso una card a cui sono associati dei punti spesa, assegnati in base alle disponibilità del programma e al numero dei componenti del nucleo familiare.

“Il Valore del Tempo – Market Solidali in rete è un programma sperimentale sostenuto da Fondazione CON IL SUD che mette in rete associazioni, cittadini, imprese (profit e no profit) e istituzioni per sostenere e potenziare l’impatto sul territorio dei suoi Market Solidali e per promuovere la lotta agli sprechi alimentari attraverso la distribuzione di prodotti alimentari in esubero alle organizzazioni che si occupano di contrasto alla povertà.

Per garantire equità e rispetto delle regole, le famiglie da sostenere sono individuate attraverso avvisi pubblici e le richieste presentate sono valutate in base a criteri chiari e trasparenti che permettono di stilare la graduatoria dei beneficiari. Il programma in ottica non assistenzialistica, mira a riattivare le risorse di quelle persone che attraversano un periodo di difficoltà, per sostenerle nel loro momento di crisi, stimolandole a mettersi di nuovo in campo nella propria comunità per valorizzarne la capacità di iniziativa.

Per ulteriori info:

Laboratorio Urbano “Jan – Net” Via XXIV Maggio, 6 – Cisternino (BR) – Cell. 334.2354021, mail

apsideando@gmail.com – Facebook: Il Valore del Tempo – Market Solidali in rete.