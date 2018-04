Apprendiamo con soddisfazione dell’impegno profuso da Procura e Prefettura nel monitorare lo svolgimento delle operazioni elettorali amministrative, situazione questa già fatta propria da Impegno Sociale che, unitamente al suo candidato sindaco Avv. Ferruccio Di Noi, ha candidato solo persone che non hanno riportato condanne penali, che non sono indagate per reati contro la pubblica amministrazione e che non hanno in atto rapporti economici con l’Amministrazione Comunale o che li abbiano avuti; si impegnano altresì a non porre in essere alleanze con liste o formazioni politiche che abbiano al loro interno candidati che versino in tali situazioni rendendo così la città libera da effimere contaminazioni di interessi, anche potenziali, di parte.

Coordinamento di Impegno Sociale

Avv. Ferruccio Di Noi