Ancora disponibili i voucher finanziati con apposito bando dalla La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi per favorire la partecipazione delle imprese nelle attività di alternanza scuola-lavoro e favorire altresì l’iscrizione delle imprese al registro per l’alternanza istituito ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona Scuola”.

Tra i requisiti richiesti per poter presentare domanda vi è:

• l’iscrizione (gratuita) al Registro Alternanza scuola-lavoro istituito presso l’Ente camerale o l’aver presentato apposita delega al Conservatore per l’iscrizione d’ufficio

• l’ aver accolto in azienda uno o più studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, di almeno 60 ore, sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico e soggetto ospitante, attivati dal 25.03.2017, e comunque conclusi entro il 31.08.2018.

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’Ente camerale per l’annualità 2017 è pari a 59 mila euro con voucher che per ogni impresa possono variare da 400 euro a 1.200 euro. Nel caso di inserimento in azienda di studente diversamente abile, la cui inabilità è certificata ai sensi della Legge 104/92, ai precedenti importi saranno riconosciuti ulteriori €150,00 pro-capite.

Le domande accettate possono essere presentate dalle ore 8,00 dell’11.12.2017 alle ore 20,00 del 31.08.2018.

Le domande di voucher saranno accettate in ordine cronologico di arrivo determinato dalla data e ora di ricevimento della posta elettronica certificata di richiesta del voucher e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

Il bando unitamente alla relativa modulistica è disponibile al seguente link: http://www.br.camcom.it/alternanza_scuola_lavoro.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=62872

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 0831/228266/228207/228209/562994 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00) o inviare una mail all’indirizzo: alternanza.scuola.lavoro@br.camcom.it

COMUNICATO STAMPA CCIAA DI BRINDISI