Il Comitato A.N.D.O.S. di Brindisi, Presente Mirella Tondo, giovedì 15 febbraio p.v. alle ore 17,00, sarà presso il centro “PUNTO LUCE” “SAVE THE CHILDREN”, con sede nel quartiere Perrino, via Adige angolo Tevere, per dedicare alle donne del quartiere, nel programma “Spazio Mamme”, dei momenti informativi sulla prevenzione al tumore al seno.

La Presidente del Comitato ANDOS parlerà dell’associazione, delle attività svolte per la sensibilizzazione alla prevenzione e delle iniziative rivolte a supportare la donna che affronta la malattia. Interverrà il dr. S. Burlizzi, chirurgo senologo direttore dell’U.O. di chirurgia senologica dell’Ospedale Perrino di Brindisi e Direttore Scientifico del Comitato ANDOS di Br., per esporre le informazioni primarie sulla prevenzione del tumore al seno, notizie indispensabili per una diagnosi precoce che può salvare la vita.

Il centro “PUNTO LUCE” è presente nel quartiere Perrino e si occupa di sostegno scolastico, educativo-culturale e ricreativo rivolto ai bambini e ragazzi sino a 16 anni. Nel centro ci sono laboratori ludico-ricreativi, artistici, musicali, giochi e attività sportive. In tutto questo sono coinvolte le mamme, nel progetto dal nome “Spazio Mamme”, per il raggiungimento del miglior risultato. Le assistenti si dedicano alle attività con passione e professionalità. L’Associazione UISP, unione italiana sport, e la cooperativa Genesi collaborano con il centro “Punto Luce”