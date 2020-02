Le Socie del Comitato ANDOS di Brindisi ODV, guidate e coadiuvate dalla loro presidente Mirella Tondo hanno festeggiato giovedì 13 febbraio, in un clima di grande cordialità e partecipazione l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione ANDOS di Brindisi sita in via San Leucio,8.

La sede è stata concessa dalla Direzione ASL di Brindisi che ha creduto nel servizio sociale reso dall’ANDOS (associazione donne operate al seno) attraverso le sue numerose attività rivolte al benessere delle donne operate al seno. A questa straordinaria iniziativa hanno partecipato rappresentanti della ASL di Brindisi, Il direttore Generale G. Pasqualone e il Direttore Sanitario A. Gigliobianco, l’Assessore ai servizi sociali I. Lettori, in rappresentanza del comune di Brindisi, e figure significative del mondo medico e scientifico, quali il dott. S.Burlizzi, Dirigente UO di chirurgia senologica dell’ospedale di Br e direttore scientifico dell’ANDOS, il prof. S. Cinieri, Direttore UOC oncologia dell’ospedale di Br, il dott. A. Galiano, responsabile del censtro di radiologia diagnostica della ASL di Br. Presenti anche associazioni del territorio e tanti ospiti che hanno gremito la sala.

Alla realizzazione del risultato raggiunto, ha contribuito in maniera significativa e incisiva la Presidente Mirella Tondo la quale, da diversi anni ormai, precisamente dal 2013, è impegnata alla guida dell’associazione e con caparbietà e impegno non ha mai smesso di cercare nel territorio e nella città un legame che potesse offrire alle socie dell’ANDOS la possibilità di avere una sede loro dedicata. Ciò è stato reso possibile grazie anche all’impegno, al ruolo svolto nella società brindisina, alla solidarietà, alla promozione di campagne di sensibilizzazione relative alla prevenzione e alla cura del tumore alla mammella.La serata è stata allietata dalla presenza del gruppo”Addu sciamu sciamu” che si è esibito neL ballo tradizione della pizzica.

Le socie ANDOS ringraziano il gruppo e ringraziano lo studio fotografico Scardicchio che ha voluto offrire il servizio fotografico gratuitamente. Gli impegni e gli obiettivi dell’Associazione sono rivolte al sostegno e al benessere psico-fisico di tutte le donne operate al seno e di quante vorranno far parte dell’associazione. La nuova sede consentirà di svolgere le attività con maggiore incidenza: corso di yoga avviato già da tempo, sedute settimanali di fisioterapia, consulenze e supporto psicologico della psicologa oltre a iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione della malattia.

Mirella Tondo ( Prisidente ANDOS Comitato BR ODV)