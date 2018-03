Nella vita non ho mai perso e quando ho perso ho comunque imparato…

Ringrazio tutti i 41.792 cittadini del Collegio Plurinominale Puglia 12 che, nonostante l’ondata pentastellata, hanno ritenuto di riporre in me la loro fiducia, così come ringrazio i miei 7067 (colazione di CD al 35.71%) concittadini che mi hanno mostrato e confermato il loro affetto ed il loro sostegno.

Auguro all’avv. Luca Aresta buon lavoro nella consapevolezza che saprà operare nell’interesse del territorio.

Vi abbraccio e vi ringrazio ancora una volta…

Antonio Andrisano.