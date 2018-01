Da poche ore sono ufficialmente candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio n. 12 e così proprio in quel territorio che mi ha coccolato e visto crescere in questi anni di sacrifici, di studio, prima, e di lavoro, dopo.

Questo collegio e’ casa mia, e’ la terra dove sono nato ed ove ho avuto la fortuna di formare una splendida famiglia e di esercitare la mia professione.

Questo mi porta, ancor di più, ad avere la piena consapevolezza dell’importanza di questa grande occasione che mi viene, e mi permetto di aggiungere, ci viene data.

Ringrazio il Partito, il Presidente Berlusconi, il Coordinatore Regionale On.le Vitali ed i tanti amici che hanno sempre creduto in me e ringrazio soprattutto ognuno di Voi, nessuno escluso, per l’affetto, il calore, il sostegno ed il supporto che sono sicuro mi dedicherete e che sarà la linfa vitale di questa esaltante campagna elettorale.

Antonio Andrisano.