In data di ieri ho ricevuto un cortese invito dal segretario di FDI per fissare a breve un incontro tra i segretari provinciali di FI, Lega ed FDI al quale avevo risposto dando la mia disponibilità, in ragione di alcuni impegni già assunti, per la giornata di sabato 20 c.m.

A questo punto, preso atto da alcuni articoli di stampa dell’importanza data a questo incontro e della centralità riconosciuta a FI, ritengo doveroso – dopo aver interloquito con il Coord. Regionale on.le Vitali – sentire, dapprima, i membri del coordinamento cittadino FI di Brindisi, convocare, poi, il direttivo provinciale di FI e da ultimo, ma non per ultimo, fissare una riunione con gli alleati centristi, con la Lega e con tutte le forze ed i movimenti di destra con i quali è già stata trovata un’intesa.

Tali preliminari passaggi dovranno essere effettuati in ragione del doveroso rispetto che FI riconosce a tutti gli alleati in uno alla necessità di ricevere, anche, un preciso mandato dagli altri movimenti politici, liste civiche ed associazioni già alleate.

Siamo sicuri che all’esito di tale iter sarà possibile affrontare e superare ogni questione ed arricchire la coalizione della presenza di FDI.

Avv. Antonio Andrisano

Coord. Prov. Forza Italia Brindisi