Angelo Leo è stato eletto segretario generale della FIOM CGIL di Brindisi con 44 voti a favore ed un astenuto.

Di seguito la sua relazione al congresso:

Buongiorno a tutti, compagni e compagne, delegati ed amici che ci onorate della

vostra gradita partecipazione all’XI congresso territoriale della FIOM-CGIL di

Brindisi. Il nostro congresso si tiene in una fase politica economica molto difficile,

incerta, a ridosso di una lunga crisi non ancora alla sua conclusione. Abbiamo

convintamente e volutamente dedicato il nostro congresso al tema dell’antifascismo,

dell’antirazzismo e della uguaglianza dei diritti di tutti i lavoratori. Ripeto uguaglianza

dei diritti di tutti i lavoratori, siano essi bianchi, neri, rossi o gialli.

Siamo più che mai convinti che nell’epoca della libera globale circolazione delle

merci, anche i lavoratori, gli esseri umani, hanno il diritto universale alla libera

circolazione.

In questo momento il mio pensiero va alla incredibile vicenda dell’assurdo

arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano che, come tutti sapete, è stato ed è un

sindaco democratico ed accogliente in tema di migrazione, una figura che tutto il

mondo ha avuto modo di apprezzare e studiare, facendone un esempio positivo

internazionale.

Mimmo Lucano, un uomo mite, pacifico, un sindaco, un amministratore politico,

che vive con un compenso di 1000 euro al mese, con una moglie che per contribuire al

reddito famigliare, umilmente si presta a fare le pulizie nelle case degli anziani Riacesi;

esempio più che raro di etica e di onestà, in un paese dove la corruzione la fa da padrona

ed i potenti ed arricchiti grazie ad un sistema marcio e corrotto, non finiscono mai in

galera e non si dimettono mai dai loro incarichi istituzionali, neanche in caso di

condanna. Paradossalmente un uomo onesto dal quale la CGIL di Brindisi, con alla

testa il compagno Antonio Macchia, nel mese di agosto si era recata in delegazione per

esprimere solidarietà alla sua straordinaria esperienza di accoglienza e di rigenerazione

economica sociale di un Borgo abbandonato dai suoi abitanti per la mancanza di lavoro,

e per il soffocamento criminale della ‘ndrangheta calabrese. Ebbene Mimmo Lucano,

dopo aver ridato vita legalmente al suo Borgo, viene fatto oggetto di un provvedimento

simile a quello subito da Lula in Brasile.

Stiamo ormai assistendo alla protervia degli uomini della prepotenza

neoarrichita, contro la povera gente, con un bombardamento mass mediatico che

trasforma i carnefici in vittime e viceversa le vittime in carnefici. Sono più che sicuro

che l’onestà dell’umanissimo Mimmo Lucano, uscirà immacolata da questa

paradossale vicenda.

Per questo motivo mi sento di affermare con convinzione ONORE A MIMMO

LUCANO, SIAMO TUTTI RIACESI.

Ed ora passiamo ai temi del nostro congresso. La grande, devastante crisi ha

colpito a livello globale le produzioni industriali ed in particolare, nel nostro paese, ha

colpito circa il 30% della industria manifatturiera, specie nel settore metalmeccanico,

con industrie dismesse o trasferite in altre sedi fuori dal territorio nazionale, con

migliaia di lavoratori in cassa integrazione e mobilità. Di conseguenza l’attacco

sferrato dal capitale finanziario ai diritti dei lavoratori non ha eguali nella storia del

nostro paese dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

Si può dire, SENZA ombra di smentita, che tutti i governi che si sono succeduti

negli ultimi decenni, HANNO perseguito l’obiettivo comune di smantellare tutti i

diritti contrattuali e normativi conquistati con le lotte dei lavoratori e dei sindacati negli

anni ‘60/’70 con il varo dello statuto dei lavoratori. L’attacco sistematico all’art.18,

l’introduzione di pseudo-contratti precari, lo smantellamento dello stato sociale, la

legge Fornero sulle pensioni e lo Jobs Act, HANNO completato il quadro di

devastazioni perseguito dal grande capitale finanziario per trasformare la classe operaia

organizzata, in una base di massa SENZA diritti. In poche parole si cerca di riportare

indietro le lancette della storia introducendo forme di neoschiavismo inimmaginabili.

I lavoratori, come non mai, sono stati divisi nella loro uguaglianza. Gli anziani

contro i giovani con diritti sindacali e contrattuali differenti, i sindacalizzati contro i

non sindacalizzati degli appalti, lavoratori terrorizzati dalla prospettiva ricattatoria del

licenziamento ad ogni cambio appalti. In più la fomentazione xenofoba di scagliare i

lavoratori italiani contro i lavoratori stranieri. Tutto questo viene fatto passare come

modernità. In realtà è un tragico ritorno al nefasto passato tragicamente subito dai nostri

lavoratori sia in patria che nel mondo intero in seguito alla migrazione di milioni di

Italiani nel secolo scorso. Purtroppo la perdita di memoria è una delle cause della

perdita della coscienza di classe.

Nostro obiettivo congressuale è di spostare in avanti la rinnovata battaglia per

l’uguaglianza. A partire dal contratto nazionale, per proseguire con una unit

contrattuale europea e persino mondiale. Perché solamente l’uguaglianza dei diritti

potrà ridare forza al movimento dei lavoratori e al sindacato di classe nei confronti di

un mondo industriale nelle mani delle multinazionali. A questo proposito l’esempio

della trattativa di Taranto calza a pennello. Una multinazionale con approccio sindacale

difficile, un governo prima tentennante che in seguito, bisogna riconoscerlo, ha fatto la

cosa giusta; ma soprattutto l’unità dei lavoratori che si è confermata ampiamente nel

referendum. Il ruolo della FIOM-CGIL nazionale e tarantina è stato determinante.

Ovviamente non mi riferisco alle questioni ambientali, ma all’accordo sindacale in

materia di conservazione dell’art.18, no Jobs Act, mantenimento dei livelli

occupazionali. Un esempio globale di tenuta sindacale da estendere. Naturalmente

bisogna vigilare sull’applicazione integrale dell’accordo.

Penso che anche la FIOM-CGIL, nella nostra piccola provincia, abbia tenuto il

pezzo sindacale in tante realtà ed in particolare nella vicenda TECNOMESSAPIA. Il

tavolo della task force regionale per la ricollocazione del bacino delle competenze di

un personale altamente qualificato nel campo aerospaziale, con il coinvolgimento delle

imprese del settore, inizia ad indicare un percorso in tema di ricollocamento fuori dal

sistema di gestione privato clientelare che ha esteso, anche nelle industrie

metalmeccaniche, una preoccupante forma di caporalato che ormai non è solo

appannaggio del comparto agro-industriale.

Come FIOM-CGIL pensiamo che sia giunta l’ora, anche a Brindisi, di avviare

un ricollocamento pubblico trasparente, basato sulle competenze dei lavoratori, che

ponga fine al faccendariato, alle raccomandazioni non certamente gratuite, che oltre ad

essere lesive della dignità umana, sono un reato penale praticato dai neo-caporali

collocatori del settore.

A tutto ciò si aggiunge l’incompatibilità delle violazioni di tutte le norme di

sicurezza e della applicazione dei contratti sia in materia retributiva, che di orari di

lavoro interminabili. Soprattutto nelle piccole aziende di appalto e subappalto, dove i

pagamenti delle mensilità pregresse superano a volte anche i cinque mesi.

Come FIOM-CGIL Brindisi, chiediamo agli organismi preposti di intensificare

i controlli nelle aziende, in tutte le aziende, nessuna esclusa, in generale ma in

particolare negli appalti.

Come non bisogna aspettare che caschino giù i ponti con decine di vittime, prima

di vedere sulle autostrade schiere di manutentori all’opera, così nelle aziende

metalmeccaniche, non bisogna attendere il fattaccio, per fare rispettare le norme sulla

manutenzione.

A questo punto sorge spontanea la domanda: ma nelle industrie

metalmeccaniche brindisine la situazione è così nera?

No, non tutto è così nero, ci sono certamente eccellenze, ci sono relazioni

sindacali importanti, improntate sul reciproco rispetto delle parti e degli accordi

approvati e sottoscritti. Nelle grandi aziende ci sono importanti riconoscimenti

contrattuali nazionali di gruppo che vengono rispettati nella loro interezza, ma questo

avviene solo in una parte della industria metalmeccanica brindisina. Troppe sono

ancora le aziende SENZA presenza sindacale a Brindisi, specie nel resto del territorio

provinciale, con grave danno ai lavoratori non solo per l’applicazione del contratto, ma

anche in merito alla conoscenza e all’utilizzo di strumenti bilaterali come Cometa e

Metasalute. Come Fiom Brindisi, per tutelare i lavoratori e informarli sui benefici di

Metasalute e Cometa, abbiamo affidato l’incarico di responsabile territoriale al

compagno dott. Carmine Camposeo, che sta svolgendo un lavoro preziosissimo di

informazione puntuale precisa ed assolutoria, come mai la FIOM-CGIL di Brindisi

abbia fatto nel passato.

Purtroppo sono ancora tanti i lavoratori metalmeccanici, figli di un dio minore,

che subiscono violazioni contrattuali nel nostro territorio. Centinaia di lavoratori sono

tenuti perennemente sotto il ricatto di perdere l’occupazione ad ogni cambio di appalto.

Per contrastare efficacemente questa situazione c’è bisogno di una azione sindacale

vera, di un movimento unitario delle rsu, dove esistono, della loro elezione nei luoghi

dove al sindacato è impedito l’accesso. Ma tutto questo non può essere realizzato con

sigle sindacali che hanno mutato geneticamente il loro ruolo, trasformandosi da

sindacalisti in caporali collocatori, anche con l’utilizzo di compiacenti pseudo agenzie

di somministrazione.

Per non parlare della cronaca giudiziaria che si è ampiamente occupata nel

passato recente delle scorrerie della criminalità organizzata in alcuni segmenti del

settore aeronautico. Forse sarà il caso che la legge 199, varata per il settore agroindustriale,

sia applicata ed estesa anche nel settore metalmeccanico.

A tutto ciò si aggiungono le difficoltà create da un quadro politico nazionale

inedito. Ci sono senz’altro aperture interessanti sul piano del lavoro, come è avvenuto

nella vicenda Ilva ed altre situazioni di crisi, ma ci sono anche preoccupanti rigurgiti

xenofobi, razzisti, fascisti, tipici dei regimi autoritari rappresentati dal nefasto ruolo

della Lega con a capo un personaggio prepotente, che viola le leggi come e forse più

del suo ispiratore protettore di Arcore. Purtroppo la responsabilità della nascita

dell’attuale governo ricade in larga parte sul PD di Matteo Renzi. È sotto gli occhi di

tutti la perdita di credibilità del PD, nelle masse popolari in generale e nella classe

lavoratrice in particolare. Il PD renziano, con scellerato cinismo, è stato capace di

produrre provvedimenti antipopolari, favorevoli solo alle banche ed alle grandi

concentrazioni finanziarie private che hanno favorito la crescita elettorale non solo dei

pentastellati, ma anche di un partito inquietante come la lega. Un partito che ha

costruito le sue fortune con la facile demagogia, con l’odio prima contro i meridionali,

poi permanentemente contro i migranti. Agitazioni strumentali che stanno cambiando

il senso comune della gente, su di un crinale pericolosissimo, simile a quello respirato

durante il regime fascista, come ci ha messo giustamente in guardia il grande scrittore

Andrea Camilleri.

Ma se questo può consolarci, contrariamente al quadro nazionale, Brindisi nella

elezione del proprio sindaco è stata capace di dare una positiva, diversa risposta. Oggi

Brindisi ha una amministrazione guidata dal compagno Riccardo Rossi, che sta

cercando con determinazione di voltare pagina nella storia della città. La ricerca di

indirizzare uno sviluppo produttivo ecosostenibile senza contrapporre il lavoro alla

città, troverà sicuramente nella FIOM-CGIL un interlocutore attento e consapevole che

la nocività colpisce prima di tutto gli operai in fabbrica e subito dopo le loro famiglie

nella città; consapevole, dunque, che la nostra città e la stessa provincia, non possano

permetterci chiusure e spostamenti di attività produttive senza aver prima programmato

un diverso sviluppo a salvaguardia dell’ambiente e dei livelli occupazionali.

Care compagne e compagni, sono passati 7 mesi dalla mia elezione a segretario

generale della FIOM-CGIL di Brindisi. In questi 7 mesi SIAMO intervenuti su tutte le

situazioni di crisi occupazionale, riuscendo a portare a casa risultati positivi, sia pure

parziali. Abbiamo partecipato attivamente a tutti gli impegni politici della categoria e

della confederazione. Abbiamo promosso numerose assemblee nei luoghi di lavoro e

anche nelle sedi comunali della confederazione. Abbiamo conseguito straordinari

risultati nel rinnovo RSU di importanti aziende. Abbiamo reclutato nuovi iscritti in

nuove aziende, ed aumentato gli iscritti nelle aziende dove eravamo già presenti.

Nonostante ciò, un personaggio SENZA arte né parte, in modo subdolo, ha cercato di

scalfire il prestigio della nostra gloriosa organizzazione. Come disse a suo tempo il

MIGLIORE, anche nella criniera di un purosangue si annida un pidocchio. Per

concludere, OGGI, con il nostro congresso ci apprestiamo ad eleggere un gruppo

dirigente in larga parte già in continuità con il passato, ma anche con importanti

rinnovamenti che ci rafforzeranno e ci daranno possibilità di crescita molto più grandi

che in passato. Compagne e compagni, noi siamo la FIOM-CGIL, SIAMO il sindacato

metalmeccanico più antico e coerente di questo paese. Siamo il sindacato che nel 1943

ha difeso le fabbriche italiane con le armi contro la occupazione nazifascista. Noi siamo

la FIOM-CGIL scesa nelle piazze del 1968 insieme agli studenti e ai lavoratori della

terra. Noi siamo la FIOM-CGIL dello Statuto dei Lavoratori e dell’art.18. Noi siamo

la FIOM-CGIL stretta IERI attorno ad un sindacalista del calibro di Maurizio Landini,

ed oggi sotto la direzione della nostra determinatissima compagna Francesca Re David.

Noi siamo la FIOM-CGIL che LOTTA per l’uguaglianza delle donne e degli uomini.

Dei lavoratori bianchi, neri, rossi e gialli. Noi siamo la FIOM-CGIL e resteremo la

FIOM-CGIL e non saremo mai quello che gli altri vorrebbero farci diventare.

GRAZIE a tutti compagne e compagni ed amici presenti.

VIVA LA FIOM, VIVA LA CGIL.

Angelo Leo

Segretario Generale FIOM-CGIL di Brindisi