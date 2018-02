Probabilmente a causa di indicazioni sommarie ricevute, un pensionato 85enne originario della provincia di Bari, dopo aver fatto rifornimento a una stazione di servizio, ha imboccato erroneamente la S.S. 16 contromano in direzione Nord, percorrendo qualche centinaio di metri.

Provvidenziale al riguardo la presenza di un Carabiniere libero dal servizio in uniforme, che è riuscito a fermare l’autovettura del pensionato, attivare i soccorsi e fornire ausilio all’anziano automobilista in preda al panico, scongiurando così un gravissimo pericolo per la circolazione e per l’incolumità degli utenti della strada.

(foto di archivio)