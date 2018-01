Sono aperte le iscrizioni al Corso base per Volontari della Croce Rossa italiana, organizzato dal Comitato CRI di Fasano. La presentazione si terrà sabato 20 gennaio alle ore 16 sede del Comitato CRI di Fasano, in piazza Plebiscito. Il corso è formato da una parte teorica, in cui si conoscono le origini e tutte le aree di intervento della Croce Rossa, e di una pratica, in cui si imparano tutte le tecniche base di primo soccorso.

Le lezioni inizieranno il 27 gennaio e si concluderanno il 27 febbraio, ma per il buon esito dell’iscrizione al corso è necessario partecipare alla presentazione il 20 gennaio, in cui saranno fornite tutte le informazioni sui temi del corso e le modalità d’iscrizione, che saranno accettate solo se pervenute attraverso il portale GAIA (http//:gaia.cri.it).

L’esame finale si terrà il 24 febbraio 2018. È possibile richiedere ulteriori informazioni all’indirizzo mail fasano.sviluppo @puglia.cri.it, oppure telefonando al 334 6576146.

La Croce Rossa è l’unica Organizzazione riconosciuta in tutto il mondo, e far parte di questa grande famiglia significa poter fare in prima persona del bene a chi ne ha bisogno, che sia un concittadino in difficoltà o un abitante di terre lontane martoriate da calamità naturali o guerra. Ogni azione di un Volontario della Croce Rossa è dettata da quel sentimento di Umanità, che è il primo Principio fondamentale a cui il movimento della Croce Rossa si ispira.