Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«La Giunta municipale ha affidato alla società sportiva dilettantistica New Basket di Pezze di Greco la gestione provvisoria, fino al prossimo 31 agosto, del campo sportivo polifunzionale sito fra corso Nazionale e via Cattaneo nella frazione fasanese.

L’affidamento provvisorio, conseguente alla rescissione del contratto col precedente concessionario, ha lo scopo di recuperare alla pubblica fruizione il campo sportivo per la stagione estiva e assicurarne la manutenzione ordinaria e la vigilanza contro gli atti di vandalismo. Nel frattempo, si provvederà a nuovo bando di gara per la gestione.

La Giunta ha anche approvato gli studi di fattibilità tecnica della ciclovia Monopoli-Fasano ai fini della candidatura al finanziamento. Si tratta di una infrastruttura di 20 chilometri, che risponde a un’esigenza di mobilità differente molto sentita da chi visita il nostro territorio ma utile certamente anche alla qualità della vita dei residenti. La ciclovia attraversa Capitolo, Egnazia e Savelletri, e si congiunge con quella già finanziata da Torre Canne al Parco Dune Costiere. Con questa realizzazione l’Amministrazione comunale vuole mettere Fasano al passo con le altre realtà turistiche di primo piano, e diffondere un nuovo modo di pensare alla bicicletta: non soltanto come attività sportiva ma anche mezzo di trasporto privilegiato per vivere a misura d’uomo i siti artistici, archeologici e naturalistici del nostro territorio. Un progetto concepito dalla nostra Amministrazione e al quale anche il Comune di Monopoli ha creduto e aderito»

Ufficio Stampa Città di Fasano