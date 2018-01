Il nuovo ordinamento contabile armonizzato ha profondamente modificato la disciplina dall’esercizio provvisorio, per intenderci è il periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2018 e l’approvazione del nuovo bilancio previsionale.

L’Ente ha un bilancio autorizzatorio che permette di impegnare le risorse necessarie per chiudere non le buche ma le “voragini” che si sono aperte sulle strade del nostro paese!!

Basta con questo piange rsi addosso dicendo che nel nostro Comune non ci sono i soldi!!!

È la stessa tiritera inerente il trasferimento delle classi dei ragazzi dalla Dante alighieri alla don Minzoni!! La stessa frase ripetuta per oltre un anno, motivo di scontro con l’ex Sindaco Renna!!

“Non ci sono i soldi” .La frase più semplice da utilizzare per coprire le proprie inadempienze!!

Dopo un anno e mezzo finalmente i ragazzi sono stati trasferiti utilizzando le risorse accantonate un anno e mezzo fa!!! Sono curiosa di leggere i verbali di chiusura dell’anno 2017 perché sono sicura che non tutti i soldi siano stati utilizzati e questo vuol dire che il Paese è stato lasciato nel degrado più totale nonostante la disponibilità delle risorse!

Quanto sta accadendo è davvero grave, la Commissaria non perda tempo, più volte siamo state da Lei per evidenziare le emergenze da

affrontare ma non abbiamo ancora visto interventi sul territorio.

Comprendiamo la difficoltà inerente l’organizzazione dell’Ente, con gli uffici sguarniti di personale non è facile così come non è stato facile affrontare la critica situazione ereditata. La conosciamo perfettamente!! Però non mancano le risorse sul bilancio per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Quelle ci sono sempre state!

La preoccupazione riguarda anche la tutela dell’Ente stesso, immagino le istanze di risarcimento danni che stanno pervenendo al comune e allora doppio danno per i cittadini di San Pietro Vernotico!!!

Quindi una ulteriore sollecitazione alla Commissaria affinché si adoperi a intervenire viste le risorse a disposizione. Non ci sono alibi che tengano a giustificare l’ inerzia fin qui dimostrata .

Maria Lucia Argentieri