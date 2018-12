Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Brindisi, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, presidente Mirella Tondo, in occasione del Santo Natale, organizza “Armonie di Natale”, una serata con canti natalizi e gospel, per vivere lo spirito natalizio . Il 23 dicembre 2018 alle ore 18,30 nella Chiesa di San Paolo Eremita, via Annibale De Leo a Brindisi, alle ore 18,30 sarà illustrata la bellezza e la storia della chiesa e alle ore 20,00 si esibirà il coro “Gruppo Vocale AVIS” di Brindisi, diretto da Domenico Profico, in canti natalizi e gospel. L’evento è stato organizzato grazie alla disponibilità del coro AVIS che ha voluto donare alle donne e alla popolazione di Brindisi momenti di dolce armonia musicale all’insegna della tradizione. Grazie anche alla sensibilità del Parroco Don Mimmo che ha permesso l’utilizzo della Chiesa San Paolo Eremita, la più antica ed eloquente testimonianza di architettura gotica presente nella nostra città, ristrutturata e riaperta al culto da soli due mesi. Partner dell’iniziativa è il club Inner Wheel Brindisi Porta D’Oriente. La partecipazione a questa serata di storia, arte e musica è libera e aperta a tutti

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Brindisi