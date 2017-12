La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso in prima squadra di Toms Upe, play guardia di 188 cm, proveniente dal campionato di lega A della Lettonia.

Toms, nato il 25 novembre 1998, ha iniziato a giocare a basket a 6 anni nella sua città natale Rezekne in Lettonia. A 13 anni viene selezionato per un camp dal VEF Riga e, con lo stesso club, gioca nelle selezioni giovanili dal 2012 al 2016.

Con la Nazionale della Lettonia Under 16 partecipa all’europeo di categoria conquistando una prestigiosa medaglia d’argento e, sempre con la stessa nazionale, disputa la Coppa Baltica. Con la Nazionale Under 20 viene reclutato diverse volte anche se un anno più piccolo. Con il VEF Riga partecipa, per due anni consecutivi, all’Eurolega giovanile mettendo in mostra tutto il suo talento. Quest’anno, il club di prima lega lettone Jekablips gli offre un anno di contratto prima della chiamata della Dinamo Basket Brindisi.

“Siamo molto orgogliosi di aver inserito nel nostro club Toms – dichiarano i dirigenti Dinamo – perché è un ottimo atleta che potrà aiutarci a fare un significativo salto di qualità. E’ un giocatore giovane che proviene da un paese dove la cultura dello sport e della pallacanestro in particolare, ha ottime tradizioni. Inoltre è un ragazzo che, sin da subito, si è inserito nella squadra. Un ulteriore sforzo da parte nostra al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Queste le parole di coach Santini: “Toms è un giocatore molto forte fisicamente e con buoni fondamentali. Pur essendo molto giovane ha una ottima visione di gioco unita a una velocità di gambe davvero notevole. Tutta la squadra, sin dai primi allenamenti, ha reagito positivamente al suo inserimento perché il suo tipo di gioco è funzionale al coinvolgimento dei compagni. Il fatto che sia un ragazzo di 19 anni non può che farci piacere perché va nella direzione della crescita e dello sviluppo di giocatori giovani e interessanti”.

Toms Upe si sta già allenando a pieno regime con i propri compagni e, il suo esordio, è previsto per il 6 gennaio 2018 quando la Dinamo Basket Brindisi affronterà, presso il Palazumbo di via dei mille, la capolista Anspi S. Rita Taranto.

COMUNICATO STAMPA DINAMO BASKET BRINDISI