Venerdì 04 maggio alle ore 10,30 presso la Sala Mario Marino Guadalupi sarà presentato il Piano di Azione

Locale 2014/2020: Le strategie integrate per lo sviluppo del territorio del GAL Alto Salento.

Il GAL ALTO SALENTO, beneficiario del finanziamento regionale di 7 milioni di euro per sostenere iniziative

di impresa singola e collettiva, presenterà le opportunità che da questo anno potranno coinvolgere anche

le aziende brindisine sia del settore agricolo che della pesca.

Saranno illustrati gli obiettivi del Piano di Azione Locale che offre una serie di opportunità per i soggetti

impegnati in attività connesse alla valorizzazione dei prodotti locali anche attraverso la promozione di un

turismo sostenibile e progetti di innovazione sociale che favoriscano inclusione e nuova occupazione locale.