Da domani, martedì 4 agosto, esce in tutti i migliori negozi di dischi e su tutte le piattaforme digitali Battiti Live Compilation, il primo album firmato da Radionorba.

“La diciottesima edizione andava festeggiata adeguatamente e per questo abbiamo deciso di offrire al nostro pubblico una raccolta dei brani che stanno caratterizzando quest’estate davvero speciale”, commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba. “L’uscita in occasione della seconda puntata di Battiti è anche un modo per festeggiare lo strepitoso risultato televisivo della prima puntata. E’ un anno davvero speciale per il nostro show, il cui brand è ormai riconosciuto a livello internazionale”.

Battiti Live Compilation contiene 20 brani, le hit più forti dell’estate 2020. Intanto i pezzi protagonisti dell’edizione in corso del Radionorba Vodafone Battiti Live: da “Ciclone” di Elodie e Takagi&Ketra a “Karaoke” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, da “Numb” di Dotan a “Mediterranea” di Irama, da “Bimbi per strada” di Fedez a “Un passo dalla luna” di Rocco Hunt e Ana Mena, da “Non mi basta più” di Baby K a “Una voglia assurda” di J-Ax, da “La Isla” di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri a “Vienimi a ballare” di Aiello, passando per “Non è vero” dei The Kolors, “Sono un bravo ragazzo” di Random, “Guaranà” di Elodie, “Chega” di Gaia. E poi ci sono le hit internazionali, da “Savage Love” di Jason Derulo a “Underdog” di Alicia Keys, “Roses” di Saint Jhn, e poi Purple Disco Machine & Sophie and The Giants con “Hypnotized”, Doja Cat con “Say So”, Powfu & Beabadoobee con “Death bed”.

La compilation è distribuita da Sony Music.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2019 ha sfiorato il milione di ascoltatori nel giorno medio con Radionorba Music, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 2,8% dell’indagine annuale TER 2019 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio. L’emittente ha 3 sedi (Conversano, Lecce e Roma), 3 studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 14 mila chilometri di ponti radio e 73 frequenze.

Radionorba Tv anche per il 2019 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di sintonizzazione del canale è possibile visitare il sito www.radionorba.it.

