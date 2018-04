Vede la luce in questi giorni, fresco d’inchiostro, il giornale scolastico in lingua latina “Puer nuntius” realizzato dagli alunni del liceo classico e scientifico dell’IISS “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica.

“Puer Nuntius” è il prodotto di un interessante progetto didattico strutturato e curato in tutti i suoi aspetti dalla docente Maria Grazia Nigro che ha coinvolto e coordinato gli alunni Carola Campanella, Samuele Caitaniello, Orazio Castellana, Fabrizio Convertino, Martino Convertino, Angela D’Aversa, Maria Francesca Malorzo e Silvano Marseglia. Nel corso di questo anno scolastico 2017/2018 gli alunni e la docente hanno trattato il tema dell’adolescenza, come specificato nella premessa del prodotto didattico-editoriale, analizzandone gli aspetti principali secondo la prospettiva della cultura romana e componendo al riguardo testi sia in lingua latina che italiana.

Il giornale scolastico in latino, che conta quest’anno la sua seconda edizione, è anche il frutto di una programmazione didattica per competenze: infatti nei mesi di studio e di lavoro gli alunni hanno maturato capacità operative particolari che – tra l’altro – coniugano diverse discipline curriculari.

La dirigente scolastica dott.ssa Angela Albanese, promotrice del progetto, considerando la positiva esperienza della passata edizione di “Puer Nuntius”, ha fortemente voluto che si riproponesse nel corrente anno scolastico questa attività didattica, auspicando che questo percorso possa ulteriormente proseguire quale originale iniziativa culturale dell’istituto scolastico “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica.