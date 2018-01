In merito alla polemica aperta dall’On. Toni Matarrelli, è giusto precisare che in data 8 gennaio 2018 si è svolta l’assemblea regionale di Liberi e Uguali, a Bari, con oltre 500 partecipanti.

Durante i lavori dell’assemblea è emersa la proposta per le liste plurinominali pugliesi, tra queste vi era anche quella per il collegio Puglia Sud, di 8 nomi (uomini e donne), per una “rosa” di candidati.

Ciò significa che gli 8 nominativi partivano potenzialmente come probabili “capolista” del plurinominale.

Nonostante la proposta avanzata dall’assemblea regionale, a Roma si è deciso di candidare la giovane Muroni come capolista del plurinominale nel collegio Puglia Sud.

Pertanto, la polemica immotivata e irreale fatta dall’On. Matarrelli contro la candidatura di Gabriele Abaterusso è priva di qualsiasi fondamento politico.

Attualmente Gabriele Abaterusso sarà un candidato di servizio per la lista plurunominale alla Camera dei Deputati per Liberi e Uguali, con possibilità di elezione vicino allo zero.

Mentre, così come concordato, il coordinatore provinciale Salvatore Piconese sarà candidato al Collegio uninominale per la Camera dei Deputati di Casarano.

Liberi e Uguali del Salento sta mettendo in campo per le elezioni politiche del 4 marzo una nuova classe dirigente che, insieme a esperienze note e conosciute, come Marcello Risi e Massimo D’Alema, dara’ un contributo notevole sul piano del rinnovamento e della capacità politica, tra questi oltre a Salvatore Piconese e Gabriele Abaterusso, ci sarà la docente universitaria Irene Strazzeri, la dirigente provinciale di Articolo Uno Daniela Sindaco, il giovane ricercatore Giuliano Benincasa e il giovane dirigente del Movimento giovanile della Sinistra Alberto Colucci.

Il coordinamento provinciale Articolo Uno MDP – Liberi e Uguali si batterà per raccogliere il consenso dei cittadini salentini portando avanti la battaglia politica per il progresso sociale e civile del Salento.

Il Coordinamento provinciale Articolo Uno – MDP Liberi e Uguali

Lecce