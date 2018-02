Il 22 febbraio 2018, dalle ore 15.30 alle 18.30, presso la sala convegni della ASL BR in Via Napoli 8 a Brindisi, si terrà il corso “Il Percorso dalla donazione al trapianto di organi” rivolto ai cittadini residenti nella provincia di Brindisi.

Obiettivo del corso, promosso dal Coordinamento Territoriale Donazione e Trapianto in collaborazione con il Comitato Consultivo Misto ASL BR e la Struttura Informazione e Comunicazione Istituzionale, è fornire tutti gli elementi utili per comprendere l’importanza di esprimere in vita la propria volontà in merito alla donazione organi e contribuire, attraverso una scelta consapevole, a ridurre le lunghe liste di attesa per i trapianti.

L’evento è organizzato in continuità con la seconda edizione del corso per Cittadini Esperti concluso nel mese di aprile 2017, svolto in dodici giornate con la partecipazione di oltre 40 cittadini formati su diversi temi di materia sanitaria con l’obiettivo di favorire comportamenti corretti e consapevoli. Nella cerimonia conclusiva l’Azienda aveva assunto l’impegno di organizzare altri incontri su temi specifici suggeriti dagli stessi partecipanti.

Aprirà i lavori il Direttore Sanitario ASL BR Dr. Angelo Greco, a seguire il Direttore U.O.C. Nefrologia dell’Ospedale Perrino Dr. Luigi Vernaglione tratterà i significati del dono nel progetto donazione e trapianto, il Responsabile attività di prelievo U.O. Rianimazione Dr. Massimo Calò spiegherà cosa si intende per morte encefalica, la Dr.ssa Grazia Bellanova, Coordinatore territoriale donazione e trapianto, illustrerà il sistema organizzativo della donazione e trapianti, la Dott.ssa Ida Santoro della Struttura Informazione e Comunicazione Istituzionale, parlerà dell’importanza della comunicazione nel processo della donazione. In conclusione i rappresentanti AIDO, ADMO, ANED, ATO, ADISCO descriveranno il ruolo delle associazioni di volontariato nella diffusione della cultura della donazione.

Non è indispensabile la pre-iscrizione al corso, sarà sufficiente registrarsi all’ingresso. Al termine sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per informazioni: 0831 536 653-712 info@asl.brindisi.it

Si preannuncia che il Coordinamento Territoriale Donazione e Trapianto ha già programmato un evento con crediti ECM rivolto alle professioni sanitarie, che si svolgerà nei prossimi mesi.

UFFICIO STAMPA ASL BR