Questa mattina poco dopo le 07.00, lungo la Strada Statale 16, all’altezza della località Torre Canne, in Direzione Bari è stato tentato l’assalto ad un blindato portavalori dell’istituto di vigilanza IVRI.

Gli autori dell’azione delittuosa hanno posizionato un autoarticolato, dato alle fiamme, sulla statale ed un trattore stradale sulla via Appia Antica non in fiamme.

Nella circostanza, i malfattori con un autotreno hanno cercato invano di speronare il furgone portavalori (fuggito in retromarcia), rimasto lievemente danneggiato.

Non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco e non vi sono feriti.

Sono attivamente ricercate 3 Audi di colore scuro, di cui 2 station wagon, anche con l’ausilio dell’elicottero del 6° Nucleo CC di Bari.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi.

I Carabinieri sono stati avvertiti dalle stesse guardie giurate dell’IVRI, che dopo essere sfuggiti all’agguato hanno raggiunto il Comando Compagnia Carabinieri di Fasano.

Le tre guardie giurate hanno raccontato che, dopo essersi accorte di un autoarticolato in fiamme posto al centro della sede stradale nel senso opposto di marcia, hanno resistito ad un tentativo di speronamento da parte di un ulteriore autotreno ed evitato tre autovetture di grossa cilindrata e colore scuro marca Audi che nel frattempo erano sopraggiunte ad altissima velocità.

L’autista del furgone è riuscito a raggiungere lo svincolo stradale “Fasano centro” posto a circa 3500 metri di distanza, per poi trovare rifugio presso il Comando dell’Arma dei Carabinieri.

Il furgone dell’IVRI trasportava denaro contante ed oro per un valore complessivo di quasi due milioni di euro.

Le ricerche sono tuttora in corso, anche mediante l’ausilio di un velivolo del 6° Elinucleo Carabinieri di Bari e dei Comandi dell’Arma limitrofi.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fasano che procede, unitamente al Reparto Operativo -Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi e al Sezione Anticrimine del ROS di Lecce.

I Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente due ruspe, lungo una strada interpoderale con accesso sulla statale, un Fiat Scudo data alle fiamme e quattro camion, di cui tre incendiati, abbandonati, rispettivamente, uno sulla SS 379 direzione Brindisi, due nella direzione opposta e uno su ciascuna delle due complanari parallele alla citata arteria.

Anas ha chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 379 “Egnazia e delle Terme di Torre Canne”, tra i km 8.4 e 13.8.

Sono al momento in corso i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine a cui seguiranno le operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Sul posto sono presenti agenti di Polizia stradale, Carabinieri e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità in piena sicurezza per gli automobilisti.

Il traffico è momentaneamente deviato sulla viabilità locale.