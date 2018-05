I Presidenti delle Associazioni Combattentistiche, d’Arma di Brindisi e provincia, si sono riuniti giovedì 3 maggio presso il Castello Federiciano, sede della Brigata Marina San Marco.

Il consesso, che rientra nello Statuto e Regolamento del Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma, è stato organizzato dal Presidente provinciale, Generale di brigata Giuseppe Genghi ed ha avuto luogo presso la sala Federico II del Comando Brigata Marina San Marco di Brindisi.

L’assemblea ha avuto inizio con il saluto del Comandante della Brigata Marina San Marco e del Presidio Militare di Brindisi, Contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani il quale, dichiarando di essere onorato di ospitare l’evento, ha evidenziato come “è importante continuare a mantenere la posizione su quelli che sono stati i valori che ci hanno formato per una vita e avere la possibilità di tramandarli”.

Successivamente, il Generale Genghi ha rivolto un caloroso ringraziamento al Contrammiraglio Petragnani per l’ospitalità e l’eccellente supporto ricevuto per la perfetta riuscita dell’evento.

Nel corso del consesso il Presidente Genghi ha relazionato sulle attività svolte nel 2017 e su quelle previste per il 2018 ed al termine, i soci hanno approvato all’unanimità il rendiconto di gestione 2017, il bilancio di previsione 2018 e ratificato l’aggiornamento delle quote sociali per l’anno in corso.

Durante l’assemblea, il Sig. Matteo Beso – appartenente all’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – è stato nominato Vice Presidente provinciale per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2018.

Al termine dei lavori, il presidente Genghi ha ringraziato per la loro presenza i Presidenti ed i soci intervenuti, rivolgendo loro l’invito a far conoscere alla comunità locale le attività che vengono svolte dall’ Asso-Arma.