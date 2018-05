Anche quest’anno, come negli anni passati, nell’ambito delle iniziative svolte nel territorio nazionale da Telethon, la Sezione di Brindisi dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto partecipare concretamente alla campagna di raccolta fondi per la ricerca “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”, allestendo un punto di contatto all’interno della galleria Ipercoop (centro commerciale Le Colonne), nei giorni di sabato 5 e domenica 6 maggio.

Protagoniste dell’iniziativa il gruppo delle “Benemerite” coordinato dall’Avvocato Liana Serafino, le quali, supportate dai Volontari della Protezione Civile della stessa A.N.C. di Brindisi, hanno reso possibile la realizzazione in questo capoluogo della campagna di primavera della Fondazione Telethon, che focalizza l’attenzione e l’impegno nei riguardi delle mamme dei bambini affetti da malattie genetiche rare, con la consapevolezza che la ricerca può migliorare e salvare la vita dei loro figli.

L’iniziativa, articolata nella vendita del classico “Cuore di biscotto” e nella diretta raccolta spontanea delle offerte da parte dei cittadini, ha ottenuto un brillante risultato sia per la concretezza delle somme raccolte e sia per la sensibilità dimostrata dalla comunità brindisina per l’iniziativa solidale, ottenendo altresì un sincero e grato plauso per i risultati conseguiti da parte dei locali rappresentanti della stessa Fondazione.