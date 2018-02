Non sono dubbi sulla matrice dell’incendio che stanotte ha distrutto tre mezzi utilizzati per la raccolta rifiuti del Comune di san Donaci.

I mezzi erano posteggiati all’interno del deposito comunale di Via Turati ed hanno preso fuoco intorno all’1.00.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme ed hanno evitato che l’incendio si propagasse ed i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per scoprire le cause dell’incendio e gli eventuali responsabili.

Dal 22 gennaio scorso, nel Comune di San Donaci è cambiato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. A gestire la raccolta è oggi l’azienda Ecotecnica, la stessa che ha prodotto una positiva inversione di tendenza nella città di Brindisi.