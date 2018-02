I Carabinieri della Stazione di Ostuni, al termine di attività di indagine, scaturita dalla querela presentata da una 43enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, T.D. classe 1974 di Taranto. L’attività investigativa ha permesso di accertare che la donna, dopo essersi procurata i dati anagrafici della vittima, ha stipulato finanziamenti con una società finanziaria di Bologna attualmente assorbita da un istituto di credito operante in ambito nazionale, per l’acquisto di alcuni elettrodomestici.