“Quanto è accaduto è frutto di atti mirati ad alimentare la rabbia sociale a scapito di chi lavora e cerca di amministrare la cosa pubblica nell’interesse di tutti”così il senatore di Noi con l’Italia, Vittorio Zizza, commenta l’attentato incendiario ai danni della moglie del sindaco di Carovigno, Carmine Brandi.

“Esprimo la massima solidarietà al sindaco di Carovigno per il grave fatto accaduto. Purtroppo questo tipo di aggressione che è anche un’aggressione psicologica che avviene ai danni degli amministratori locali che sono sempre in prima linea. Chi come me e meglio me ha vissuto simili episodi può capire lo stato d’amino dello stesso- aggiunge Zizza- Mi auguro che le forze dell’ordine facciano al più presto chiarezza sia su questo ma anche su altri episodiche negli anni scorsi hanno colpito uomini e donne delle istituzioni per dare serenità a chi amministra tutti i giorni. Spesso sui social si tende a mistificare la realtà delle attività amministrative questo genera una rabbia sociale che sfocia in simili atti”.

Per il Senatore Salvatore Tomaselli (PD) L’atto intimidatorio che nelle scorse ore ha colpito il sindaco di Carovigno, a cui va la mia solidarietà, ripropone l’attenzione su quanto avviene in quella cittadina da ormai troppi anni in un periodico riproporsi di episodi che di volta in volta hanno colpito amministratori pubblici, imprenditori, cittadini. Abbiamo particolarmente apprezzato, proprio perché non usuale, l’immediato intervento della Prefettura di Brindisi nel quale si ricorda come forte sia l’impegno delle forze dell’ordine nella attività di monitoraggio di quanto si verifica da tempo in quel territorio.

Non abbiamo mancato di incoraggiare in questi ultimi anni, e anche nelle ultime settimane, questo impegno, certi che sarà fatta chiarezza su questo stillicidio di minacce e atti violenti assicurando alla giustizia i responsabili e riconsegnando ai cittadini di Carovigno quella serenità che meritano e che va loro garantita.

Resta la consapevolezza che quella cittadina vive da anni un contesto di tensioni e di pressioni che non di rado tende a sfociare in un evidente condizionamento della stessa vita civile, politica e istituzionale. Per parte nostra continueremo ad incoraggiare anche a Carovigno, come abbiamo fatto con coerenza in questi anni, un protagonismo attivo della politica e della stessa società civile che faccia della legalità e della trasparenza i valori irrinunciabili anche di quella comunità.

Questa la nota del coordinatore regionale di Forza Italia, l’on Luigi Vitali:

“Esprimiamo solidarietà al sindaco di Carovigno Brandi, vittima di un gravissimo atto intimidatorio con l’incendio dell’auto della moglie. Siamo preoccupati per il clima di tensione, torbido, che si sta creando in un comune di persone perbene, lavoratrici, guidate da un primo cittadino serio, altrettanto perbene e sempre dalla parte della sua comunità. Senza se e senza ma ci auguriamo che la magistratura e le forze dell’ordine assicurino al più presto alla giustizia i responsabili. Al contempo, sappiamo che il sindaco andrà avanti con la stessa tenacia e determinazione di sempre. Noi siamo e saremo al suo fianco”.