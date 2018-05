“Sotto la porta del mio ufficio qualcuno ha gettato della benzina e dei pezzi di carta bruciata”.

A parlare – anzi a scriverlo su facwebook – è Gianluca Serra, candidato del M5S al Comune di Brindisi.

Il grave atto intimidatorio è stato denunciato alle forze dell’ordine e, dopo una prima fuga di notizie, è stato lo stesso candidato a voler diffondere l’informazione.

Queste le sue parole affidate dall’Avv. Serra al famoso social network:

Buongiorno a tutti amici,

ieri purtroppo sono stato vittima di un increscioso episodio che si era deciso, di comune accordo con gli inquirenti, di mantenere riservato proprio per permettere alle forze dell’ordine di proseguire in tutta tranquillità le indagini del caso. Questa mattina c’è stata una fuga di notizie e quindi mi sento in dovere di informarvi e tranquillizzarvi tutti.

Ieri sera sono stato vittima di un atto intimidatorio: sotto la porta del mio ufficio, infatti, qualcuno ha gettato della benzina e dei pezzi di carta bruciata.

Evidentemente si è trattato solo di un “messaggio” da parte di qualcuno ma non vi è stato nessun danno a cose o persone fortunatamente.

Abbiamo subito denunciato l’accaduto allertando gli organi competenti.

Saranno gli inquirenti, a cui auguro buon lavoro, a dissipare ogni dubbio e a scovare i responsabili.

Noi di sicuro non ci facciamo intimorire anzi, episodi come questo ci confermano che siamo sulla strada giusta e ci danno la carica ad andare avanti con maggior rigore seguendo un percorso fatto di onestà, trasparenza e concretezza che, siamo certi, segnerà, finalmente, una svolta positiva per la nostra amata Brindisi!