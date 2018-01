Danneggiata la sede ostunese del Partito della Rifondazione Comunista.

A denunciarlo è Giancarlo Scalone, Segretario della Sezione, che informa del “vile atto vandalico compiuto da ignoti … con il quale è stata danneggiata l’insegna posta davanti all’ingresso della sede e è stato sfregiato con un taglierino il simbolo del Partito”.

“Per tali fatti – rende noto Scalone – è già stata fatta denuncia alle Autorità competenti”.

Continua il segretario di PRC: “la gravità di tale atto vandalico è manifesta, visto che ci si è accaniti contro il simbolo del Partito, con la conseguenza che non può negarsi la natura “politica” dell’attacco subito.

Si auspica che episodi del genere non si ripetano in futuro e, pur non ritenendo di attribuire eccessiva importanza al gesto di uno o più balordi, si ritiene utile portarli a conoscenza della cittadinanza.

E’ rilevante – conclude Scalone – che questo spregevole atto avvenga a ridosso delle prossime elezioni politiche, nelle quali, pur non essendo il Partito presente con il proprio simbolo, è noto a tutti che Rifondazione appoggia la lista di Potere al Popolo, che rappresenta la vera novità delle prossime elezioni e una nuova speranza per il variegato popolo della sinistra italiana”