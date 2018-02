Mauro D’Attis, capolista di Forza Italia per il collegio plurinominale Puglia 3 della Camera dei Deputati, ha chiesto un incontro urgente al Commissario prefettizio del Comune di Brindisi, Santi Giuffrè, per poter discutere delle problematiche relative alla rivisitazione del regolamento sulla raccolta dei rifiuti ed all’ampliamento delle zone servite, specificatamente per la Zona industriale e le zone commerciali di Brindisi.

“Sono seriamente preoccupato – afferma D’Attis – che in un momento di profonda crisi dei comparti industriale e del commercio, le aziende debbano vedersi aumentare in maniera sproporzionata il pagamento della Tari.

In particolare – fa rilevare l’esponente di Forza Italia – nella zona industriale le aziende utilizzano ampi spazi per il parcheggio, per le zone di lavorazione e uffici di grandi dimensioni. Se dovessero pagare la Tari al 100 per cento il costo graverebbe in maniera estremamente pesante sui loro bilanci, creando enormi difficoltà e provocando la chiusura di tante attività. Stesso discorso per le zone commerciali”.

Da qui la richiesta di Mauro D’Attis, rivolta al Commissario prefettizio, di un incontro per trovare insieme le soluzioni migliori, nell’interesse supremo del territorio.

COMUNICATO STAMPA MAURO D’ATTIS