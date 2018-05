Poteva avere conseguenze molto più gravi il sinistro stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri su di una strada secondaria di collegamento tra le colline ostunesi e la frazione dei Casalini, nel territorio di Cisternino.

Per cause in corso di accertamento, un autocarro si è ribaltato su un lato e l’uomo alla guida ha riportato lesioni al corpo ed al volto ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto si sono diretti gli agenti della polizia locale comandati dall’Avv. Nigro ed il personale del 118.

La viabilità sul tratturo è stata interrotta sino a tarda sera allorquando una gru ha rimesso sulla sede stradale il veicolo trainandolo presso un deposito della zona