Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto in Mesagne, nella flagranza di reato di detenzione al fine di spaccio di stupefacente MOLFETTA Enzo Molfetta, 50enne originario della provincia di Taranto domiciliato in Mesagne. L’uomo nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale è stato tradito dal forte odore di marijuana che promanava dell’auto sulla quale era alla guida, pertanto sottoposto a perquisizione personale gli è stato rinvenuto un grammo di stupefacente che teneva nel giubbino. la particolare intensità dell’odore di marijuana presupposto che la vettura avesse trasportato un quantitativo maggiore di stupefacente ha spinto i militari ad effettuare una perquisizione nel domicilio dell’uomo.

Sono stati rinvenuti 14 grammi in un a busta in sala da pranzo e 255 grammi sempre di marijuana all’interno di una credenza occultati in 6 vasetti in vetro. L’arrestato espletate le formalità di rito è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.