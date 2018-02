I Carabinieri della Stazione di Ostuni, al termine di attività investigativa, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Paolo Ungaro, 39 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, proprietario di un’edicola nel centro storico di Ostuni, nel corso di perquisizione, è stato trovato in possesso di 230 gr. di marijuana, 5 piante della medesima sostanza alte 1,20 metri circa, 80 gr. di hashish, nonché vario materiale utile per il confezionamento delle dosi e la coltivazione delle piante.

Lo stupefacente è stato rinvenuto in diversi luoghi, sotto il bancone dell’edicola sono stati rinvenuti 9 vasetti in vetro contenenti marijuana, nonché 3 dosi di hashish; sugli scaffali espositori a muro, celati tra giornali e riviste, 21 dosi di hashish avvolte in un cellophane e custodite in una scatola di plastica nonché ulteriori 10 vasetti in vetro contenenti marijuana.

Nell’abitazione, all’interno di un cassetto di un mobile in camera da letto, sono state rinvenute 2 dosi di hashish, oltre a 3 bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi.



Nel salone, una vera e propria serra con struttura costituita da un telaio di tubolari in ferro dell’altezza di 2 metri coperto da un telone di colore nero, l’intera struttura presenta il rivestimento interno di fogli di alluminio termoriflettenti ed è dotata di impianto di illuminazione, riscaldamento e areazione perfettamente funzionanti.

Nella serra sono state rinvenute 5 piante di marijuana in infiorescenza alte 1,20 metri. Inoltre sono stati rinvenuti ulteriori 24 vasetti in vetro contenenti marijuana. La droga e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.