I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto un minore residente a Brindisi, conducendolo presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Bari.

Il giovane era già stato collocato nell’ambito di diverse Comunità dalle quali si era quasi subito allontanato arbitrariamente, rendendosi irreperibile.

Nello specifico, ancorché neanche sedicenne, ha a suo carico un curriculum di tutto riguardo per una serie nutrita di reati commessi contro il patrimonio a partire dal 2017, in particolare furti nei negozi di abbigliamento dei grandi magazzini. Recentemente è stato coinvolto in episodi violenti anche per via dei profili del suo carattere.

Nel dicembre scorso, ha richiesto un intervento riferendo di essere stato attinto da colpi di arma da fuoco alle gambe, trasportato in ospedale gli sono state riscontrate solo escoriazioni. Il 23 marzo di quest’anno, verso le ore 2 del mattino, a seguito di un violento litigio è stato colpito da un oggetto contundente.

Sempre quest’anno, ha commesso furti nei negozi di abbigliamento, ha anche asportato una bicicletta e ha rapinato un cellulare a un ragazzo.

Negli ultimi due mesi si è allontanato da 3 comunità differenti, dove era stato collocato, rendendosi irreperibile. A seguito del provvedimento odierno, emanato in conseguenza alle segnalazioni dei militari operanti in ordine alle reiterate violazioni, è stato rintracciato e condotto presso l’Istituto per Minori di Bari.