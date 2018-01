Sabato 13 e Domenica 14 Gennaio 2018 laboratori, workshop e concerti per presentare BandaLarga, l’orchestra di comunità prodotta dalla World Music Academy, la scuola di musica del Laboratorio urbano di San Vito dei Normanni. Domenica 14 Gennaio alle ore 20:30 concerto finale con oltre 100 musicisti.

Si avvicina la due giorni con giovani musicisti da tutta Italia che si sono dati appuntamento a San Vito dei Normanni per la residenza di BandaLarga, l’orchestra dell’ExFadda nata dall’esperienza di formazione e produzione portata avanti nel laboratorio di San Vito dei Normanni dalla World Music Academy.

Per due giorni 40 ragazzi provenienti dalle esperienze della Giovane Orchestra del Salento (Lecce) e dell’Orchestra Musica In Crescendo (San Salvo – Abruzzo) saranno ospitati da circa 30 ragazzi componenti dell’Orchestra residente della World Music Academy, composta dagli allievi della W.M.A e da allievi del Centro di Formazione “Capricci Sonori”. Il nuovo progetto orchestrale della World Music Academy è coinvolgere attivamente i partecipanti alle sue iniziative (in particolare gli allievi e le loro famiglie) nella co-produzione e nella governance di nuovi percorsi, a partire dalla costituzione dell’orchestra, in maniera da allargare la comunità già esistente, promuovendo lo scambio costante con altre esperienze culturali affini e tra generazioni differenti. L’obiettivo principale della residenza sarà quello di usare la musica come strumento aggregante di mondi musicali differenti: dalla musica classica, al rock, dalla musica pop a quella world.

Due giorni in cui saranno svolti laboratori di teatro (condotti dal coreografo internazionale Marcelo Bulgarelli e Stefania Mariano) e di improvvisazione musicale ( condotti da Claudio Prima con il supporto di Vincenzo Recchia, Emanuele Coluccia, Piero Errico, Sebastiano Lillo, Vera Longo, Mariella Cavaliere), sessioni di jam session orchestrali, concerti, dando altrettanto valore a tutti quei momenti informali che vanno dallo stare tutti intorno ad una tavola, ai momenti liberi in cui scaturiscono spontaneamente nuove e sane relazioni.

Domenica 14 Gennaio alle 20.30 100 tra ragazzi della residenza e progetti ospiti, concluderanno la residenza con un grande concerto in cui ognuno farà sentire la propria musica, in una dimensione di festa in cui ogni diversità sarà giustificata e darà il senso reale all’esperienza. Il concerto si concluderà con un grande momento d’insieme, frutto del laboratorio di improvvisazione tenuto nei due giorni di residenza.