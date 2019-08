Il settore Pianificazione servizi di trasporto della Provincia di Brindisi, in applicazione della normativa vigente, ha indetto un Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’esame d’idoneità per il conseguimento dei titoli professionali di trasportatore di merci e di persone su strada.

Le domande di partecipazione al presente bando, i cui moduli, allegati al presente bando, sono scaricabili dalla home page del sito www.provincia.brindisi.it, redatte in bollo da €. 16,00, pena esclusione, a seconda della tipologia d’esame da sostenersi, dovranno essere indirizzate al “Settore pianificazione servizi di trasporto della Provincia di Brindisi – Esame per l’idoneità alla professione di trasportatore di merci su strada” – Via De Leo, 3 – BRINDISI; oppure al “Settore pianificazione servizi di trasporto della Provincia di Brindisi- Esame per l’idoneita’ alla professione di trasportatore di persone su strada” – Via De Leo, 3 – BRINDISI.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, tassativamente, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 24 settembre 2019, mediante una delle seguenti modalità: 1) direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di Brindisi (posta in arrivo) – via De Leo, 3 – Brindisi; 2) sistema postale, perentoriamente entro lo stesso giorno della scadenza prevista, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, comunque, farà fede il timbro postale; 3) trasmissione alla casella di posta elettronica provincia@pec.provincia.brindisi.it.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’intero bando, con tutti i documenti richiesti, è possibile consultare il sito internet www.provincia.brindisi.it