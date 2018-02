Anche la Puglia avrà il proprio campionato di C Gold di pallacanestro. La volontà è emersa nel corso di una serie di incontri organizzati dal comitato Fip Puglia con le società iscritte ai tornei di C Silver e D, che hanno così deciso di aderire alla possibilità di istituire un nuovo campionato di livello superiore.

La manifestazione di intenti delle società interessate, che sarà sottoposta agli organi centrali già alla fine di febbraio, sarà ratificata al termine della stagione agonistica 17/18. I campionati in corso, dunque, saranno regolarmente completati, con verdetti di promozioni e retrocessioni così come previste dalle formule di svolgimento dei vari tornei, adottate ad inizio stagione.

Non ci sarà dunque blocco delle retrocessioni a nessun livello: l’elenco delle aventi diritto a disputare i campionati 18/19, sulla scorta dei piazzamenti ottenuti nella stagione in corso, costituirà la base per riformare i principali campionati di Puglia: 12 squadre parteciperanno all’istituendo campionato di C Gold, 12 al campionato di C Silver, 20 infine al campionato di serie D.

Il numero minimo di società partecipanti a ciascun torneo sarà in ogni caso garantito dal ricorso ai ripescaggi, secondo le modalità stabilite dai vigenti regolamenti.

Nell’eventualità di ulteriori posti liberi, il comitato Fip Puglia si riserverà di esaminare richieste di iscrizione anche a prescindere dal titolo sportivo conseguito l’anno precedente, con possibilità di attribuzione di apposite wild card.

Anche il movimento pugliese avrà così, attraverso l’organizzazione di un campionato di C Gold, quarta categoria della scala cestistica nazionale, la certezza di offrire alle proprie squadre un accesso diretto al campionato di serie B, al pari di regioni di grande tradizione come Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana e Piemonte.

Ufficio Stampa Fip Puglia