‘Baux Cucine’ sarà il match sponsor della prossima partita di campionato in programma domenica 19 gennaio al PalaPentassuglia alle ore 17:15 contro la Virtus Roma.

Top Sponsor della società biancoazzurra, BAUX caratterizzerà con il proprio marchio l’intera serata, attraverso varie iniziative cui saranno coinvolti anche i supporters brindisini.

Baux cucine nasce a Taranto, nella zona industriale di Faggiano, ed è un’azienda di produzione di cucine di alta qualità. Materie prime dalle caratteristiche eccellenti, esperienza di tutto il team aziendale e una produzione supportata dalle tecnologie più avanzate, consentono la creazione di una cucina “su misura” completamente personalizzabile, dal design ricercato e che riesce a soddisfare anche le richieste più esigenti.

Punto di riferimento per noti studi di architettura e interior design, sta sviluppando i suoi punti vendita in Italia ed in Puglia è già presente a Taranto, nella zona industriale di Faggiano, a Bari, a Maglie con prossima apertura ad Altamura.

